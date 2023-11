SÕJARAPORT | Rainer Saks: USA andis teada tuumaallveelaeva saabumisest Lähis-Ida piirkonda

Euroopa Komisjoni president nimetas üsna tavapärasel viisil, et Ukraina puhul on eesmärgiks püsiv ja õiglane rahu, kuid andis ka palju täpsema sisu sellele formuleeringule. Ta nimetab, et see peab olema ka päriselt rahu, mis sõja lõpetab, mitte vaherahu, mis tegelikult tähendaks külmutatud konflikti. Pikaajaline rahu tähendab seda, et Ukraina saab pikaajalised julgeoleku garantiid.