SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Dnepri idakallas on Ukraina droonide kontrolli all

See õnnetus kõlab esialgu nii uskumatult, et kohe tekkis sellel pinnal palju spekulatsioone, mis tuginesid Zalužnõi artiklil ja sellele järgnenud kindral-major Horenko ametist eemaldamisele stiilis, et Ukraina president maksvat nii kätte. Olukorda otsustas ära kasutada ka Venemaa, kes „meisterdas“ kaks amatöörlikku deep-fake (võltsitud) videot, kus Zalužnõi justkui räägib poolest miljonist hukkunust ukrainlasest ja kutsub üles uut Maidani korraldama.