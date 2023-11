SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: Avdijivka metsaribad on sõna otseses mõttes okupantide laipadega üle külvatud

1) Luhanski operatiivsuunal on Vene okupantide põhihuviks hetkel suruda Kupjanskist idapool ukrainlasi võimalikult Oskili jõe poole. Edu on nad saavutanud Svatovo-Kupjanski maanteest põhja pool, kus rindejoon on mõnevõrra nihkunud ukrainlaste positsioonide suunal, kuid ühtki asulat pole okupantidel õnnestunud juurde hõivata. Mujal on rinne püsinud valdavalt paigal, välja arvatud Novovodjane ja Karmazinivka vahel, kus ukrainlastel õnnestus üks nurgake tagasi võtta. See on lõik, kus venelased on teinud suve lõpupoole ühe tõsisema katse ukrainlaste positsioonidest läbimurdmiseks, kuid enamjaolt suruti tagasi.