SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina tegutsemine Dnepri kaldal on teinud Venemaa armee juhid väga närviliseks

Avdijivka juurde on viimase info kohaselt Venemaa järjest koondamas jõude linnast kirde suunas, kus nad on enda kontrolli alla saanud metsaveerud mõlemal pool raudteed ning nüüd ootavad pealetungiks sobivamaid ilmastikuolusid, et suuremale pealetungile minna Stepove suunal. Elavjõust neil seal puudus ei ole ning pidevalt tuuakse lisajõude juurde.