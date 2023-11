„Tahame surra märtrisurma.“ Hamasi ja Iisraeli sõda elavneb ka Läänekaldal

Jenin on pikka aega olnud Hamasi ja Iisraeli julgeolekujõudude vaheliste pingete tulipunkt. Ramallah’s paikneva Palestiina omavalitsuse võim siia praktiliselt ei ulatu ning linn on Hamasi ja Islamidžihaadi kants. Juulis korraldas Iisrael linna suurimas pagulaslaagris suurema ja verise operatsiooni, ka kogu suve jooksul jätkusid kokkupõrked. Viimase kuu jooksul on need muutunud palju intensiivsemaks.

Kuu aega pärast seda, kui Hamasi Iisraeli ründas, jätkub Iisraeli pealetung Gazas ja vägivald kasvab kiiresti ka okupeeritud Läänekaldal. Neljapäeva jooksul tapeti territooriumil kokkupõrgetes Iisraeli armeega 19 palestiinlast. Neist 14 hukkus piirkonna põhjaosas, väikeses Jenini linnas. Hukkunud olid 15-40-aastased, mitu neist olid tavalised tsiviilisikud. Alates 7. oktoobrist on Iisraeli väed tapnud vähemalt 167 palestiinlast. Veel kaheksa inimest, sealhulgas ühe lapse, on tapnud Iisraeli asunikud. ÜRO andmeil on Läänekalda palestiinlased selle aja jooksul tapnud kolm Iisraeli kodanikku.

„Nad tulid kolmeks tunniks, täie jõuga,“ rääkis surnud noormehe sugulane, kes enda nime öelda ei tahtnud. „Läksime nendega võitlema. Neil olid droonid ja need on eriti ohtlikud. Enamik hukkunud märtreid tapeti droonidega, aga oli ka tõelist lähivõitlust. Hamed läks snaiprit maha laskma, aga snaiper sai talle pihta. Olime alati koos, ta oli mulle nagu vend, olime sõbrad kolmandast klassist saadik. Ta oli väga kena inimene, väga agressiivne võitleja. Ta ei kartnud kunagi. See kõik teeb meid tugevamaks, aga kanname relva selleks, et surra märtrisurma. Temal muidugi vedas, ta on märter, mul on tema pärast hea meel. Soovin sedasama. Meie soov on surra märtrisurma. Aga muidugi jään teda igatsema. Käisime tavaliselt iga päev jalgpalli mängimas ja ujumas.“

Mehe automaadi rihma külge oli kinnitatud pisike koraan. Padrunisalve küljes oli pilt teisest „märtrist“.

Iisraeli luureametnikud ütlesid Guardianile, et Läänekaldal pärast 7. oktoobrit järjestikku operatsioone korraldatud ja 1000–2200 inimese kinnipidamine on olnud vajalik uute terrorirünnakute ärahoidmiseks. Armee sõnul on suur osa vahistatuid Hamasi liikmed. Ühe ametniku sõnul plaanisid Läänekaldal vahistatud isikud Iisraelis rünnakuid korraldada.

Samal ajal kui Fayedi surnukeha tema pisikese kodumaja juurde toodi, võis kuulda nutmist ja hüüdeid, mida kitsas kõrvaltänav veelgi võimendas. Surnukeha viidi lühikeseks ajaks koju, kus pisarates sugulased seda ootasid. Õues viibivad mehed tulistasid õhku. Siis võtsid nad Fayedi põrmu taas kaasa ja suundusid surnuaiale.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on lubanud Hamasi purustada ning likvideerida selle juhid ja nii palju võitlejaid kui vaja, et oktoobri terrorirünnakud kunagi korduda ei saaks.

Hamasi võitlejad ja neljapäeval tapetute sugulased kinnitasid, et Gaza ja Läänekallas on omavahel „vennad“. „Kui nad [Iisrael] tapavad Gazas ja tapavad siin, siis mida nad ootavad – et jääme seisma, käed taskus?“ küsis Lutfi Sayed, kelle nõbu neljapäeval surma sai.