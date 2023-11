POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: miks õpetajad peavad tegema poole lapsevanemate tööst?

Kui mina oleksin õpetaja , tuleksin ka tänavale ja avaldaksin nördimust, et poliitikud ei täida antud lubadusi. Haridusminister lubas ju veel septembris õpetajate palga alammäära tõusu 8%! Miks siis on järgmise aasta eelarves nähtud ette alammäära tõus vaid 1,7%?

Kui ma oleksin haridusminister, siis ma vabandaks õpetajatele liiga suurte ootuste tekitamise pärast, aga meenutaks, et valitsus eraldas 24 miljonit õpetajate palgatõusuks, mistõttu tõuseb õpetajate palgafond järgmisel aastal 4,3%. Teoks tehakse see, mida koolirahvas eelmistel aastatel nii väga palus, et koolide käsutuses olev diferentseerimisfond oleks 20% alampalga maksmiseks eraldatud rahast (praeguse 17% asemel), mille arvelt koolijuht saab maksta lisatasusid klassijuhatamise ja muude täiendavate ülesannete eest.