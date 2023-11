KÜSIMUS JURISTILE | Kas tõesti tasub mõelda juba abiellumisel, mis saab pärast lahutust?

Probleemide lahendamist on hilja alustada siis, kui probleemid on juba tekkinud. Nii on ka abikaasadel võimalik juba enne abielu sõlmimist või ka abielu kestel valida oma varalise suhte iseloomu. See on oluline, sest erinevad valikud võivad oluliselt mõjutada vara kuuluvust abielu ajal ja selle jagamist abielu lahutamisel. Lisaks klassikalisele varaühisusele saab valida ka varalahususe režiimi, vara juurdekasvu tasaarvestuse või reguleerida vara suhteid veelgi üksikasjalikumalt, sõlmides abieluvaralepingu ning sätestades selles abikaasade õigused ja kohustused.