ANALÜÜS | Netanyahu aeg on läbi. Missuguse kursi võtab Iisraeli järgmine valitsus?

Eelmisel nädalal aga saatis lehe uudistejuht Uri Dagon signaali, et olukord on muutunud. Dagoni sõnul peaks peaminister riigi võiduni juhtima ja seejärel ametist lahkuma. Ajakirjanik kritiseeris sõjaajal toimuvat „lõputut poliitilist nääklust“. Iisraeli lõhenenud ja polariseerunud poliitikas oli see märk haruldasest parteiülesest üksmeelest ja sellest, et Netanyahu poliitiline karjäär läheneb kibedale lõpule.