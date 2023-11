„MasterChefi“ Tiina: elu on liiga lühike, et ühte ja sama asja süüa

„Kui sõbrad ei lähe ägisedes ära, siis on mul mure. Mulle meeldib, kui võtan ette mingi teema, riigi või komponendi, uurin seda põhjalikult, teen endale nüansid selgeks ja loon selle ümber menüü. See paneb mul silma särama.“ Eriti rõõmustab Tiinat see, kui saadud maitseelamusi veel aastaid hiljem mäletatakse. Kui oli „MasterChefi“ taimetoidu erisaade, kirjutas üks sõbrannadest, et ligi 15 aastat tagasi toimunud seitsme roaga taimne õhtusöök on tal siiani meeles. Ja nii mõnigi osaleja mainis, et kui taimedest toit on tõesti nii maitsev, siis võikski ju taimetoitlaseks hakata.