SÕJARAPORT | Teet Kalmus: uudis Dnepri vasakkaldalt taandumisest oleks Venemaa jaoks meediakatastroof

Ajakirjanik Ivan Jakovina (kes varem töötas Moskvas uudisteagentuuris Interfax) rääkis, et Venemaal toodi kaitseministeeriumist toimetusse tekstid, mille kohta oli märge, et avaldada siis, kui tuleb selleks korraldus. Niimoodi oli võimalik märguande peale üheaegselt suuremates meediakanalites uudis avaldada. Jakovina arvas, et nüüd oli sama muster, ehk siis selline tekst toimetustesse toodi, aga millegipärast avaldati need kogemata kaitseministeeriumi korralduseta.