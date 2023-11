TAGATUBA | Ta ütles: „Jah!“ Kaja Kallas andis märku, et tema päevad peaministrina on loetud

Mõned nädalad tagasi ütles kaitseminister Hanno Pevkur Eesti Ekspressi Sõjapäevikule: „On veel vara öelda, aga Mark Rutte on näidanud ennast väga hea valitsusjuhi ja suurepärase suhtlejana. Kui tema on üks võimalikest kandidaatidest, siis ei peaks Eestil midagi selle vastu olema. Mark on teadlik meie oludest ning meil on hollandlaste ja eelkõige Markiga alati väga hea läbisaamine olnud. Kui see peaks olema lõplik valik, siis on see Eestile pigem hea.“