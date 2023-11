Mari Puuram: ära hoia inva-WC-d lukus!

Avalikud tualett- ja riietusruumid on olulised kõigi inimeste mugavuse ja väärikuse tagamisel ning nende kasutamine ei peaks olenema kellegi füüsilistest võimetest. Kuigi ligipääsetavuse küsimuste lahendamiseks on edusamme tehtud, on Eesti avalike tualettruumide üks peamisi probleeme erivajaduste vähene tundmine ja nendega mittearvestamine. Erilahendused ei ole läbi mõeldud kasutaja seisukohast, need on puudulikud või pole neid üldse.