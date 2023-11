SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: kui venelased lahinguformatsiooni moodustasid, olid ukrainlased nende hakkimisega juba alustanud...

Kui septembri algul hinnati Vene armee isikkooseisu ca 424 000 inimest, siis oktoobri lõpuks juba nõks üle 440 000. Mis tähendab praeguseid kaotusnumbreid arvestades, et venelastel on õnnestunud läbi viia varjatud mobilisatsioon.

Vene okupantide uus pealetungikampaania jätkub ning selleks on nad toonud rindele märkimisväärse hulga uut isikkoosseisu. Viimase nädala dünaamikast võib näha, et venelased pole suutnud saavutada ühtki läbimurret, kuid hoiavad ukrainlasi väga tugeva surve all oma rünnakute põhisuundades tänu lokaalsele ülekaalule.