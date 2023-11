Kristjan Pihl: paljudel keskealistel on kehkatunnist siiani valusad mälestused

Saatesarja „Maailma kõige targem rahvas“ produtsent Birgit Rae pöördus selle aasta mai lõpus Kristjan Pihli poole, et ta hakkaks televisioonist lahkunud Urmas Vaino asemel tegema saadet „Maailma kõige tervem rahvas“. Pihl oli pakkumisega nõus, kuigi aimas, et suvel algab intensiivne võtteperiood. „See kõlas kohe väga intrigeerivalt, olen ju lapsevanem ja kõik need teemad on praegu aktuaalsed.“