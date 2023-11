Asjaolu, et [Kristen] Michal ja [Hanno] Pevkur said juhatusel valimistel rohkem hääli kui Kaja Kallas esimeheks kandideerimisel on märk sellest, et vanad Reformierakonna leerid valmistuvad sisevõitluseks. Huvitaval kombel mõlemad pretendendid hoidsid siiani madalat profiili. Armutus Reformierakonna sisekonkurentsis teatakse hästi, kui karm saab olla valestardi hind. Nüüd on maskid langenud ja mõlema potentsiaalse erakonnajuhi taha hakkavad koonduma poolehoidjad, tahavad nad seda ise või mitte.