Argentina valimiste võitja Javier Milei lubab riigi mootorsaega õhemaks lõikuda

Järgmine president on end tituleerinud anarhokapitalistiks ja lubab lahendada Argentina kaua kestnud majandusprobleemid riigi otsustavalt õhemaks lihvimise teel. Muude reformide hulgas on Milei lubanud likvideerida keskpanga ja suure osa ministeeriumeid ning võtta hüperinflatsiooni takerdunud Argentinas kasutusele USA dollari. Kärpekirve rolli täitis väike mootorsaag, millega kandidaat rahvakogunemistel pea kohal vehkis.

Kõmu tekitasid ka Milei avaldused selle kohta, et tal on töökogemus tantraseksi instruktorina ja ta on meediumi vahendusel suhelnud oma surnud koeraga, kes olevatki soovitanud tal presidendiks kandideerida. Kampaania jooksul distantseerus ta siiski osast lubadustest, mis puudutasid näiteks elundidoonorluse legaliseerimist ja turureeglitele allutamist. Poliitiliste eeskujudena on uus president maininud USA ja Brasiilia ekspresidente Donald Trumpi ja Jair Bolsonarot ning nagu neidki kahtlustavad kriitikud ka teda demokraatiasse vaenulikult suhtumises.