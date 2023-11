USA kaitseministeeriumi teate kohaselt arutatakse Kiievis Ukraina vajadusi talviseks kampaaniaks ning pikaajalisi toetuseid. Seni kuni Kongress ei ole kinnitanud Ukraina abipakettide rahastamist, ei veena need teated ilmselt ei Venemaad ega ka neid, kes Venemaad on avalikult või varjatult toetamas. Visiit tõendab sellegipoolest et USA administratsioon ei kavatse muuta Ukraina toetamise poliitikat.