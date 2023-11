ARVAMUS | Tunne oma tarneahelat. Kuidas vältida sanktsioonidega seotud varjatud riske?

Vaadake suuremat pilti ja mustreid, mitte ainult üksiktehinguid

Globaalsete andmebaaside kasutamine aitab avastada muutusi ettevõtete omandi- ja tehingutestruktuuris ning anda väärtuslikku informatsiooni olemasolevate või uute partnerite kohta. Dun & Bradstreet’i globaalsed kaubanduse ja laevanduslogistika andmebaasid räägivad selget keelt sellest, et sõda Ukrainas on muutnud ka äritegemise tavasid. Näiteks on kolmandates riikides suurenenud äsja moodustatud tütarettevõtete arv ja kasvanud on kaubandussuhted teatud kolmandate jurisdiktsioonidega. Need muutused kujutavad endast riske, vähendades ettevõtete väärtusahelate läbipaistvust. See on suureks probleemiks eriti globaalsete äri- ja kaubanduskonglomeraatide jaoks, kellel on sageli tuhandeid tarnijaid.