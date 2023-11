„Mõjukad 2023“ edetabel avaldatakse juba reedel! Eesti Päevaleht ja Delfi panid pingeritta ka kaadritagused niiditõmbajad

Kuidas hinnata kellegi mõjukust? See on paras peamurdmine, sest selgelt mõõdetavate väärtuste kõrval nagu töötajate hulk või kasumimiljonid on siin suur roll subjektiivsusel ja hinnangul. Tabeli koostajad on ajakirjanikud, kes jälgivad Eesti elu pingsamalt, teavad ka tagatubades toimuvat ning oskavad märgata ka neid nimesid ja inimesi, kes pole iga päev püünel, ent kelle otsused suunavad meie elu rohkem, kui oskame märgata.