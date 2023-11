Pandeemia ajal pankrotist pääsenud Tallink tüürib rekordkasumi kursil. Nõgene: need ellujäämiskursused me läbisime

„Tallinki jaoks on need viimased kolm ja pool aastat olnud ikkagi ellujäämiskursused. Täna julgen öelda, et need ellujäämiskursused me läbisime, aga nähtavus on ikkagi erakordselt vilets. Midagi prognoosida on väga raske,“ võttis Tallinki juht praeguse olukorra kokku.