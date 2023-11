TAGATUBA | Urmas Reinsalu jõuab teha Eestile tiiru peale enne, kui Martin Helme midagi aru saab

Kui Urmas Reinsalust hakkas 2012. aastal esimest korda Isamaa esimees saama, seisid tema kaks lähedast kamraadi ja erakonnakaaslast Toompea lossi trepil ning muigasid: Urmas on ju ilma igasuguse maailmavaateta inimene, konjunkturist, vaatame, kuidas tal läheb. Haiguse tõttu erakonna esimehe ameti maha pannud Mart Laar pidas Reinsalule isegi loengu, mis asi on maailmavaade ja kui oluline see on, ning Reinsalust saigi järgmiseks ligi kolmeks ja pooleks aastaks erakonna juht.