ARVUSTUS | Dokfilm „Kellele ma naeratan?“ aitab meenutada, mida tähendab olla inimene

Dokumentalistikal paistab olevat kuldaeg, nii Eestis kui ka kogu maailmas. Anna Hintsi „Savvusanna sõsarad“, Liis Nimiku „Päikeseaeg“, lugematu hulk (häid!) eluloofilme. Ka kirjanduses suureneb just dokumentaalsete lugude ja elulookirjutuse populaarsus. Tekib tunne, et pidurdamatus infotulvas januneme aina enam millegi tõelise, siit ilmast pärineva ja käegakatsutava järele. (Ei suuda jätta märkimata, et samal ajal jõuab kinolinadele aina kiiremini aina sürrimate süžeede ja eelarvetega kassahitte, kümme tükki pakis koos kohustusliku nänniga. Kuid seegi on ilmselt üks põhjus, miks ka vastuvool tugevneb.)