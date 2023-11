President, tarka nägu tegevad poliitikud ja analüütikud räägivad, et vaja on kompromissi, aga kas keegi saab enam aru, mis küsimuses? Kas opositsiooni meeleheitlik obstruktsioon on seotud õpetajate palkadega, mis on selle sügise kuumim poliitkartul? Või on väikseimgi võimalus peatada mingi maksutõus? Ei, opositsiooni jutust selgub, et Eesti suurim probleem on peaminister Kaja Kallas (RE). Aga kui Kallas täna tagasi astuks, kas siis obstruktsioonimasin seiskuks? Muidugi mitte. Ja see ei ole praegu ka optsioon.