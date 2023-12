TAGATUBA | Keskerakonna pööre itta pole müüt, vaid kätte jõudnud reaalsus

„Mis toimub? Toimub Keskerakonna kiire kahanemine ja marginaliseerumine,“ nendib üks asjatundja. „Seisu ei olegi. Alguses oli mingitel inimestel ootus, et anname Kõlvartile võimaluse, aga praegu on ka need heitunud ja käega löönud. Motivatsiooni leida ja toimetada on tohutult keeruline. Poliitikas ei tule toetus ja liitumine iseenesest, ja kui pole motivatsiooni tegutseda, siis nii ongi,“ lisab teine. „Aus on öelda, et suur osa erakonnast on praegu stressiseisundis. Minema ei tormata, aga motivatsiooni tööd teha ka ei ole. Ei saada aru, mille eest erakonna juht ja erakond seisavad, polda kindlad, kas ise jäädakse, ja kui ise kindel ei ole, siis ei kutsuta ka uusi inimesi,“ ütleb kolmas. „Nojah, ega see asi ülemäära perspektiivikas pole. Ei paista mingisugust tegevusplaani ega käike, kuidas olukorda parandada või leevendada,“ märgib neljas.