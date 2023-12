TAGATUBA | Reformierakonna koalitsioonipartnerid kuulsid Võrklaeva maksukäsipidurist meediast

Rahandusminister viitas ka üle kuu aja tagasi Eesti Ekspressis ilmunule, kus Eesti 200 sai sõna kui erakond, mis seisab vastu Reformierakonna maksutõusudele. Võrklaev soovis täpsustada, mida ta teemat avades mõtles. Ei olevat nii, et jätame maksutõusud ära ja katame laenudega. „Ma pole öelnud, et teeme katteta. Mina pidin tulema ettepanekuga, milliseid maksutõuse teha. Suheldes Eesti inimestega, koalitsioonipartneritega ja nii edasi olen maksumuudatuste kõrval näiteks otsinud, kuidas makse paremini koguda, kuidas tegeleda OÜ-tamisega. Mõelnud, millised on need indekseeritud kulud, mida raskel ajal ei saa teha. Proovin sisustada sedasama osa, mida me maksudega pidime tegema,“ selgitas Võrklaev. Võib-olla tähendab see uus lähenemine ka mingeid maksumuudatusi, aga mitte nii jõulisi, et see kataks ära 400 miljonit eurot. „Peame tegelema sellega, mis ühiskonda vähem riivaks. Eesti inimeste ja ettevõtete maksulimiit on täis,“ sõnas rahandusminister.