TAGATUBA | „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.“ Oravad: käiguvahetuseta edasi minna ei saa

Ansipi sõnavõtte vaadatakse kahel tasandil. Üks on küsimus sellest, kas partei musta pesu peab nii avalikult pesema. Ekspeaminister nimelt ütles, et erakonna seisu tulekski meedia vahendusel lahata. „Erakond teostab avalikku võimu, see on avalik asi. Kui püüad erakonnas varjatult kommunikeerida, ei kommunikeeri sa mitte midagi. Minu meelest on õige erakonnaasjadest avalikult rääkida. Ei pea kuskil suletud uste taga mingeid otsuseid langetama. Kui öeldakse, et ega te arva, et hakkame ajakirjanduse vahendusel neid läbirääkimisi pidama – see on vale. Kuidas siis veel? Just nimelt ajakirjanduse vahendusel,“ ütles Ansip möödunud nädalal Eesti Päevalehele.