TAGATUBA | Kadri Simson: seesama Keskerakond mind enam ees ei oota

„Ma arvan, et paljud tänased ja endised tartlased polnud Emajõe kallastel nii palju inimesi näinud,“ meenutas tarkusepealinnas sündinud Kadri Simson möödunud nädala reedel toimunud kultuuripealinna avapidustusi. Tagatubagi oli Tartu 2024 peol kohal ja teab kinnitada, et just selline tõdemus lausuti vanu sõpru kohates tihtipeale esimesena. „Tulla külmal talvepäeval välja vaatama midagi, mille suhtes on sul kõrged ootused, juhtub päris elus ainult siis, kui sa arvad, et seal kallastel toimub midagi väärtuslikku. See rahvamass oli positiivne innustaja,“ lisas Simson. Samuti nentis Tartu ühe legendaarseima poliitiku, tervelt neljal korral (kokku 13 aastat – H. K.) taaralinna raekojas linnavolikogu esimehe ametit pidanud Aadu Musta tütar, et ka peo pikaks venimine oli tore. „Inimestel oli tantsupidu õues,“ lausus ta.