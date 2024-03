Kirjaneni Lätti minek teeb ruumi VKG miljarditehasele

Eesti metsade targemast väärindamisest on räägitud viimasel kümnendil üha kõvema häälega. Kes poleks kuulnud juttu, kuidas saematerjali, mööbli ja puithoonete valmistamises on eestlased kõvad tegijad, aga vaat selle puidu keemilise väärindamisega on lood halvasti. Isegi valitsuse koalitsioonilepingus on kirjas, et puidust suurema lisandväärtuse saamiseks tuleb hakata arendama puidukeemiat.