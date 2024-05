„Ma vaatasin lae kohalt, kuidas arstid annavad mulle ühe elektrilöögi teise järel.“ Ukraina sõdur tegi läbi kolm kliinilist surma

Enne sõda töötas Pavlohradis elav Juri Kravtšuk kaevanduses vedurijuhina. Kui Venemaa tungis Ukrainale kallale, siis jättis ta oma maa-aluse töö sinnapaika ning astus sõjaväkke, kus temast sai suurtükiväelane kutsungiga Tihhi (ee vaikne). Ta oli esimeste Ukraina sõjaväelaste hulgas, kes hakkas kasutama ameeriklaste kuulsaid M777 haubitsaid. Nendest said ühed esimesed lahinguväljal olulist rolli mänginud raskerelvad, mille lääs Ukrainale saatis. „Mis mulle sellest sõjast eredamalt meelde jäi? Ikka see, kui esimest korda lahingusse läksime ja anti korraldus „333“ (see numbrikombinatsioon asendab Vene ja Ukraina armeedes käsklust „Tuld!“ – toim) ning kogu patarei andis selle peale kogupaugu. No ja loomulikult see, kuidas sa sõjaväljal oma kaaslastega iga viimast leivapalukest jagad. Või see, kui oled pärast pikka lahingut omadega nii läbi, et jaksad veel vaevu jalgu tõsta, ning saad pärast seda veidikegi puhata,“ meenutab ta.