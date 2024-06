9 joonistatud fakti. Mida suudavad seitse Eesti saadikut teha suures europarlamendis?

Eurovalimistel on valijate aktiivsus üldiselt väiksem kui teistel valimistel, ehkki maailma mastaabis on tegu ühtede olulisemate demokraatlike valimistega. Ka Eestis küsib osa valijatest, mis on üldse eurovalimistel osalemise mõte, kui meie saadikute osakaal sealsest parlamendist on nii väike. Tegime lihtsa kokkuvõtte sellest, millega valitud saadikud üldse tegelema hakkavad.