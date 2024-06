KUULA | Millal kolib ID-kaart telefoni ja kuhu suundub e-riigi nurgakivi eID?

Lihtsalt öeldes on elektrooniline identiteet digitaalne vaste inimese füüsilisele identiteedile, mis võimaldab ennast turvaliselt tuvastada ja autentida erinevates digitaalsetes keskkondades. Eestis on eID muutunud igapäevaseks osaks elust, mida kasutatakse laialdaselt erinevate e-teenuste kasutamiseks. Paljude jaoks on see muutunud nii tavapäraseks, et me ei pruugi isegi märgata, kui sõltuvad sellest tegelikult oleme.