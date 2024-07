KULTUURIBIIT | Saksofonist Raivo Tafenau playlist

Järgmise nädalal, 19.-20. juulil toimub Haapsalus TAFF:fest. Džässifestivalil sulandub üheks tervikuks Eesti parim džässmuusika ja Haapsalu linna vaimsus. Festivali kunstiline juht on Raivo Tafenau, kellel on visioon, kuidas ühendada erinevaid muusikastiile ja säilitada seejuures džässile omane vabadus. Kava kokkupanekul otsib ta värskeid muusikalisi kooslusi ja kutsub kokku muusikuid, keda igapäevaselt koos lavalaudadel ei näe. Nii on TAFF:festi kavas alati midagi uut ja üllatavat.