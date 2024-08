„Oma ohvrite lihast tegid nad kotlette. Sõid ise ja kostitasid 1. mai puhul kolleege.“

Nõukogude ajal neist rääkida ei tohtinud ja nii muutusid need linnalegendideks, milles reaalsusega segunesid väljamõeldised ja fantaasiad. Näiteks on Lätis tänini paljud veendunud, et pärast sõda müüdi Riia keskturul pirukaid, mis olid inimliha täis topitud. Lasma Gaitniece uuris neid lugusid ja tuli välja, et kuulujuttudel oli tõesti alust.