Jaak Valge: meie partei seisukoht on kindel - samasooliste abielud otsustatagu referendumiga

Meie arvame, et otsedemokraatia on ka üheks oluliseks võtmeks, kuidas päästa soost välja Eesti parlamentarism. Kuid erinevalt EKREst, mida Mart Helme on nimetanud presidentaalseks erakonnaks ja seadnud selle käekäigu seosesse puhtalt oma isikuga, arendame me otsedemokraatiat ka erakonna sees.