InBoil ja Külm Mai esitlevad ühist plaati

Värske plaadi mõtlik – kohati ka rõhutatult raskemeelne – laad sobib suurepäraselt algavasse sügisesse. Siin on koos nii tagasivaated magusale suvele (võetagu seda siis kas sõna-sõnalt või ülekantud tähenduses) kui ka just parajas koguses hingevalu. Sellist, mida on hea tunda ise soojas toas istudes ning kas teetassi või häid sõpru käeulatuses hoides.

Selle just vajalikul mäel energilise ja särtsaka lisamõõtme annabki Külm Mai, mille koosseisu InBoil otsapidi kuulub – on ta ju neile muusikat kirjutanud. Ansambli teise vokalisti Katrin Pärna hääl toob nii duetis InBoiliga kui ka muidu „Analemmasse“ ehk isegi ootamatut lisavärvi ja tõmbab tundeskaala avaramaks, kui sellega muidu InBoili loomingus harjunud oleme.

Niisiis mõjub koostöö InBoili loomingule hästi ning aitab laulva poeedi muusikas tuua esile komponente, mida ei olekski osanud seal oodata. Eks see ongi iga tõeliselt andeka loojaisiksuse tunnus – ta tahab minna alati kaugemale, alati edasi, alati täiuslikumaks. Kui ka InBoili looming keerleb talle armsa kodulinna ümber, ei ole see staatiline ilulemine, vaid pidev otsing, pidev soov sõnastada ja anda helikeeles edasi oma tundeid ja mõtteid täpsemini ja paremini. Ning kuna samal ajal on maailm – ja ka InBoil ise – pidevas muutumises, polegi võimalik jääda loorberitele lebama ja tõdeda, et ongi kõik tehtud ja öeldud.