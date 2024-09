Erkki Keldo: praegune võime investeeringuid toetada jääb teistele riikidele kõvasti alla

Kõige olulisem garantii investeeringu tegemisel on teadmine, et Eesti on kaitstud, siin on turvaline elada ning luua, kasvatada ja arendada oma ettevõtet. Ilma riigi panuseta julgeolekusse ei teki kindlust, nii juba siin toimetaval ettevõtjal kui ka veel vähem potentsiaalsel välisinvestoril.