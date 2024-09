Lauri Laats: praegused kärped tõstavad absoluutset vaesust ja seda sotside abiga

Valitsus on 2025. aasta riigieelarve kokku saanud, seda trummipõrina saatel esitlenud, jutlustanud ränkraskest tööst ... ning tunnistanud, et elatakse jätkuvalt üle võimete. Eesti Panga juures tegutsev sõltumatu eelarvenõukogu nentis mornilt, et eelarve vajab veel miljardi jagu kärpeid. Pea 700-leheküljelisest dokumendist võib üllatuste otsimisega omajagu aega minna, kuid esmapilgul paistab, et hoogsate ülevälja kärbete asemel saavad raskuse enda kanda taas need, kel juba niigi keeruline – võib prognoosida, et valitsuse praegune tegevus tõstab 2028. aastaks absoluutset ja suhtelist- vaesust märgatavalt.