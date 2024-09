Ilmekat näidet ei tule kaugelt otsida. Läti suurimate teatrite juhtideks on viimastel aastatel tõusnud just needsamad, EPLi juhtkirjas mainitud võimekad juhid erasektorist, kes on olnud väga edukad kaasamaks erasponsoreid, kelleks on kunstihuviliste metseenidele lisaks ka Vene varifirmad, oligarhid jne. Samm, mis on viinud läti teatritegijad loomingulise kriisi lävele ning olukorda, kus nii noored lavastajad ja näitlejad jäävad tööta ning parimas loomeeas kunstnikud, kes on eelpool toodud rahastusmudeli ja juhtimisstiili osas kriitilised, tõrjutakse äärealadele.