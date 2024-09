SÕJARAPORT | Rainer Saks: USA ja Ukraina süüdistasid selgelt ja ühemõtteliselt Hiinat Venemaa sõjalises toetamises

Ühtlasi tuletatakse meelde, et Venemaa peab Ukrainas vallutussõda. Ukraina president tuletas taas meelde, et jätkuv sõjategevus tähendab suurt ohtu tuumaohutusele piirkonnas. Ukraina on juba nädalapäevad kommunikeerinud, et Venemaa plaanib rünnata Ukrainas paiknevaid tuumaelektrijaamu.