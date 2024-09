JUHTKIRI | Pääste küll tuleb, kuid kriisiolukorras peab hädasolija end esmalt ise aitama

On 2023. aasta sügis Avdijivkas. Linna kukuvad lennukipommid ja raketid, rindejoon on lähedal. Enamik inimesi on linnast lahkunud või evakueeritud. Üheksakordse maja keldris asub ukrainlaste komandopunkt. Elanikke enam majas pole, kui välja arvata üks 90-aastane memm.