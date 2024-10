Riigi parimatele muusikutele jagati preemiaid. President Karis: ka mina isiklikult vajan muusikat väga

President Karis: nagu hingel ei ole hinda, ei ole ka kultuuril

Head muusikud, muusikaarmastajad ja -sõbrad,

Head rahvusvahelist muusikapäeva meile kõigile!

Ilmselt enamik tänapäeva inimesi kuulavad või kuulevad muusikat iga päev. Muusika on justkui kõikjal, saadab meid nii elu pidulikel puhkudel kui ka argiaskeldustes, autoroolis või kõrvaklappides jooksutrennis.

Jah, ühtepidi see kindlasti muusikat kui nähtust devalveerib, kuid samaaegselt kinnitab ka selle olulisust. Ta aitab inimesel emotsionaalselt toime tulla, aitab olla kurb või rõõmsas joovastuses, aitab mõtteid koguda või need sootuks välja lülitada, aitab üle nürist igapäeva rutiinsest tegevusest, aitab üksilduse vastu ja palju muudki.

Aga päriselt oluliseks saab kõik mõtestamise ja tähenduse andmise kaudu. Kui me ei mõtle kogetu, tehtu ja kuuldu üle, pudeneb see liivana maha. Ja seda tuleb teha nii laval kui saalis.

Muusikute õlul on siin oluline ülesanne – olla kuulajatele teejuhiks, anda nende ettekantavale mõte, aidata kuulaja enesele järgi. Ja oluline on siin ka verbaalne kaasakutsumise ja selgitamise oskus, et ka need, kelle varasem kuulamiskogemus on tagasihoidlikum, saaks hõlpsamini teie mõtetele järele.

Sest kõik vajavad kunsti. Ka siis, kui nad seda ise ei pruugi teadagi. Kunst räägib meiega alati isiklikult. Kunst avab meile inimeseks olemise olulisi küsimusi ja tegeleb meie hingega.

Mis mõte sel kõigel on? Kuidas olla parem inimene? Kuidas vastu astuda kiusatustele ja oma varjupoolele? Kuidas jõuda teise inimeseni? Kõik see, millest koosneb hing, on kunsti pärusmaa: ilu, armastus, elu ja surm, tõde ja vale, südametunnistus, igatsus, kuuluvus.

Tänavu aprillis oma 300. sünniaastapäeva tähistanud meie kultuuriruumilegi lähedane filosoof Immanuel Kant küsis, kuidas inimesena hästi elada. Vastus on lihtne: peab tundma ära ilu ja selle järgi minema. Mis on ilu just sinu jaoks ja seda üha ja üha leidma. Ja selleks on ka kultuuri vaja.

Tuleb leida, mis mind rõõmustab, õnnelikuks teeb, vaimustab. See paneb tahtma olla parem inimene. Muusika võib anda tähenduse, õpetada meile ilu nägemist ja tajumist. Ja just seetõttu teete te muusikat ja meie kuulame seda.

Ja seda ilu kogemust ei suuda me rahvana kunagi vääriliselt kinni maksta. Eriti ajal, kui meie majandusel pole parimad päevad ja meist mitte väga kaugel käib sõda. Nagu hingel ei ole hinda, ei ole ka kultuuril. Ja hea, et see nii on. Neid arveid klaaritakse teistes sfäärides.