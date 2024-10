Jõulujazz tähistab Siim Aimla juubelit, Rita Ray debüütalbumit ja Frank Zappa muusikat

Kolm nädalat kestva festivali kavast leiavad endale põnevat nii peomeeleolus muusikasõbrad kui ka need, kes ihkavad pühade eel rahulikumaid elamusi. Esimesel nädalal saab muuhulgas näha džässiilegendide koosseisu Crosscurrents Trio ning nautida David Chevallier’ ja Anett Tamme ühisloomingut „Borders“. Avanädala reedel, 29. novembril on Noblessneri Nobeli saal võimsa häälega naiste päralt – Rita Ray tähistab oma ülieduka debüütalbumi „Old Love Will Rust“ 5. sünnipäeva, õhtu edenedes saab rokkida koos Ameerika džässlaulja Veronica Swiftiga, kes astub lavale oma energilise ja süüdimatu kavaga, kus peitub ka bepop’i ja bluusi.