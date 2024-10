KULTUURIBIIT | Viimsi Sinfonietta dirigendi Xandi van Dijk-i playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Xandi van Dijk nii (kuulata saab ka siit).

The Beatles - Here Comes the Sun

Biitlite Abbey Road on üks minu lemmikalbumeid. See plaat on justkui plahvatus loomingulisest energiast sisaldades parimat muusikat, mida The Beatles (eriti George Harrison) loonud on. Täis optimismi ja kevade ootust, tõstab see imeline lugu tuju. Selle laulu viimases refräänid on ka üks minu lemmiklaulurepliike.

Queen: One Vision

Selles loos on suurepärane muusikaline areng, mis kulmineerub legendaarse Brian May kitarririffiga. Iga kord, kui seda kuulen, ei suuda ma vastu panna ja ma pean mängima kujuteldavat kitarri. Freddie Mercury on siin tippvormis, lugu kannab sügavat rokkfilosoofiat, kuid samas ei võta end liiga tõsiselt. Lugu lõpeb humoorikalt „gimme gimme gimme fried chicken“ fraasiga.

Led Zeppelin: Good Times, Bad Times

See laul oli minu esmane kokkupuude Led Zeppeliniga ajal, mil arvasin, et minust saab kas näitleja või rokkmuusik (olin 11-aastane). Üks mu kitarristist sõber oli suur Led Zeppelini fänn ja tahtis moodustada bändi, et nende lugudest cover-eid teha. Sel ajal võtsin basskitarri tunde, et bändis mängida, ja see lugu oli hea viis pilliõpingutega algust teha. Sellel albumil on mõned kõige pungilikumad bassipartiid, mida olen kuulnud.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Paul Simon: The Boxer

Bridge Over Troubled Water oli oluline album ajal, mil sain teismeliseks. Mu ema Susi kinkis mulle oma vana kaasaskantava plaadimängija ja mõned vanad vinüülid, sealhulgas selle Simon & Garfunkeli meistriteose, mis sobis suurepäraselt mu tolle aja meeleoludega. Laul „The Boxer“ on midagi halastamatut ja rahvalikult tumedat, tol ajal tundsin, nagu saaksin päriselt aru sellest, kuidas „New Yorgi talved [...] veritsevad mind“, isegi kui olin Kaplinnas.

Ella Fitzgerald ja Louis Armstrong: They can’t take that away from me