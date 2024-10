Lisaks on sotsiaalministeerium seadnud eesmärgi , et patsiendikindlustus võiks motiveerida raviasutusi välditavate ravivigadega tegelema, neid analüüsima ja neist õppima. See on küll liialt pehme meede, et päriselt mõju omada, sest eneseanalüüs ja muudatused langevad teenuse osutaja õlule ning motivatsioon on selle võrra väiksem mida suurem on asutuse jaoks kindlustusmakse.