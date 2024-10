SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina armee kohalolu Kurskis on Putinile nii valus, et ta ei soovi lahingutegevuse külmutamisest miskit kuulda

Krimmis Feodossias on kütuseterminal AO Morskoi neftjanõi terminal, mis on poolsaare suurim ning mida on Ukraina korduvalt üritanud droonidega rünnata. Seda nii eelmise aasta novembris ja detsembris kui ka tänavu märtsis, kui terminali territooriumile lendasid neli Ukraina drooni, aga suuremat kahju nad siis põhjustada ei suutnud. Täna varahommikul kell 4.30 aga toimusid terminali territooriumil plahvatused ning tulekahju puhkes kolmes kohas.