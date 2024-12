Noored põgenevad Ida-Virumaalt. „Kui kultuur elaks, siis ma võib-olla ei oleks Narvast kuhugi liikunud“

Ida-Virumaa suured kultuuriprojektid, nagu Kreenholmi kultuurikeskus ja KinoFF, on raske aja saabudes ära langenud. Olukord on terav, sest just Narvast ja Ida-Virumaast võiks saada järgmine siinne Euroopa kultuuripealinn ning ka rahvuspõhiste pingete maandamiseks ja integratsiooni toetamiseks on oluline, et idapiiril kultuurielu õitseks. Just kultuurielu rikkus on see, mis LP-ga rääkinud Ida-Viru noorte sõnul ajendaks neid tugevalt piirkonda paigale jääma.