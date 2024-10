TAGATUBA | „Ma ei uskunud, et ta uuesti ministriks saab.“ Jürgen Ligi tõmbab tule enda peale

Arvatakse, et Reformierakond on pärast suviseid Ligi-torme rahandusministri tiibu kärpinud, mis just sõnavõttudesse puutub. „Ta on tagasi tõmmanud,“ täheldatakse. Seda mitte täielikult. Piisavalt, et tema pärast valitsus ja selle ülejäänud liikmed, ent ka Reformierakond, liialt tuld ei saaks, aga mitte nii palju, et millestki kinni võtta poleks. Seda opositsioon ka tegi, andes eile sisse umbusaldusavalduse Ligile. Lause „See poliitiline suva, mis seal [riigikogus] domineerib, tegelikult ei võimalda riigi rahandust juhtida“ solvab ühemõtteliselt kõiki 101 riigikogu liiget, nagu seisab 29 opositsionääri üle antud avalduses.