Narva uus võimuliit sureb juba enne sündi? Katri Raik: Stalnuhhini poolt pressikonverentsil öeldu oli räige

Sihikindlalt Narva linnapea ameti poole püüdlev Katri Raik pidi täna, teisipäeval, üles astuma saates „Vilja küsib“, kuid teatas hommikul, et tal pole võimalik tulla. „Olukord Narva poliitelus on ülikeeruline,“ teatas ta SMSi teel, „volikogu istung on ülehomme. Kahjuks ei saa ma täna Tallinna tulla.“