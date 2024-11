Mõnede arvates ulatuvad Reeda populaarsuse juured kaugemalegi, veel eelmise sajandi lõppu jäänud lahutusse. „Lahutusest saadik olen pidanud ise endaga hakkama saama. Ma poleks muidu kunagi nii kaugele jõudnud, mul poleks olnud aega endaga tegelda, inimesena kasvada – kuigi see kõlab banaalselt,“ on Reet veendunud. „Olen komistanud ja kukkunud. Ka töös. Sa ei tea, kui hea on olla üleval, enne kui oled all ära käinud – ükskõik mis olukorras.“