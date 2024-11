RAAMATUBLOGI: Raha on saatanast ehk kohustuslik lugemine lotomängijatele

Rõõm kõigile, ainult et Lexi ja ta abikaasa Jake ei kipu võitu sõpruskonnaga jagama. Miks? Sest sõbrad (või nüüd endised sõbrad) olla loobunud nädal tagasi lotopiletisse panustamast. Advokaadid tulevad kokku asja arutama, aga kaugele ei jõua, seega Lexi, Jake ja nende kaks last on nüüd rikkad.

Kuidas on siinmail, ei tea, kui Suurbritannias teeb lotofirma kõik endast oleneva, et äsja rikkaks saanuid mõistusele tuua – advokaadid, nõustajad, tugiisikud... Aga mis neist, kui miljonid ühtäkki sülle langevad. Oleme rikkad! Rahas võib supelda.

Täiesti pöörane, kuidas ootamatult rikkaks saanute mõistus ja loogiline mõtlemine ja elementaarne arvutamisoskus ühtäkki kaob. Raha on ju nii palju. Ferrari, ostlemispeod kaubatänaval ja internetis, reis, mis läheb maksma ebamõistlikult palju, uus maja, lapsed erakooli, ebareaalset suured annetused... Halloo, inimesed, teil on kõigest 18 miljonit, aga elate, justkui homset polekski...

Ja siis veel suhted... Neil on kombeks puruneda, saati kui mõrad on juba sees.

„Lotopiletite ostmine on luuseritele. Isegi lotovõitjad on luuserid. Keegi võidab suure summa ja ostab siis ühe või mitu maja, uhked autod. Nad tõmbavad raha ninna, käivad vingetel puhkusreisidel ja sõidavad vaid paari aasta pärast jälle bussiga, elavad üürimajas. Inimesed lihtsalt ei oska oma õnnega midagi mõistlikku peale hakata. Ja mis kõige kurvem, nad pole enam nii õnnelikud kui enne, kuna said uhkest elust maitse suhu, nägid, kuidas elab kõrgem klass. Võidavad alati valed inimesed. Statistiliselt on neil selleks parem võimalus, kuna pileteid ostavad jõudeelu elajad ja armuleivasööjad. Need inimesed ei ole rahaga harjunud, nad ei tea, kuidas sellega toime tulla. Kuidas investeerida, millele kulutada, ja mis kõige olulisem, kuidas säästa. Luuserid.“